NBA, GM Nets su arrivo Dragic: “Merito di Steve Nash”

L’esperienza NBA condivisa, nei primi anni di carriera, con Steve Nash – da compagno di squadra ai tempi di Phoenix tra il 2008 e il 2011 – ha fatto la differenza nella scelta di Goran Dragic. I Brooklyn Nets hanno bruciato la concorrenza di diverse squadre, compresa la Dallas del connazionale Luka Doncic.

Il GM dei Nets ha sottolineato l’importante mediazione dell’attuale allenatore. La presenza di Nash ha convinto lo sloveno a sposare il progetto di Brooklyn fino al termine della stagione. Di seguito le dichiarazioni di Marks in merito:

“Dovrei davvero chiedere a Steve [Nash] come vede questo innesto perché senza dubbio il merito stavolta è tutto suo. Eravamo con Goran a Miami nel fine settimana e abbiamo passato del tempo assieme. Mi ha colpito notare il loro rapporto e il rispetto reciproco che c’è tra Goran e Steve . Il fatto che tanti anni fa uno fosse un rookie e l’altro il veterano ha [disegnato] una relazione unica. […] Steve ha un altro alleato in campo, sappiamo cosa è in grado di fare Goran ed è stato chiaro il perché della sua scelta: vincere il campionato. […] Affiancarlo agli altri ragazzi darà un’accelerata al processo di adattamento e alla curva di apprendimento di tutti i nuovi arrivati. Ci vuole sempre del tempo quando aggiungi degli elementi.”