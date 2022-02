Mercato NBA, Goran Dragic firma con i Brooklyn Nets

Dopo il buyout dai San Antonio Spurs, Goran Dragic è in procinto di firmare per i Brooklyn Nets fino al termine della stagione. Va idealmente a colmare il vuoto lasciato dalla trade che ha portato James Harden a Philadelphia alla recente Deadline del mercato NBA.

Dragic riparte da Brooklyn

Lo sloveno non gioca da alcuni mesi in NBA. L’ allontanamento dai campi era stato concordato con la dirigenza dei Raptors quando era in forza a Toronto. La conferma arriva da Shams Charania di The Athletic. Per liberare un posto a roster e completare la procedura, scrive Adrian Wojnarowski di ESPN, i Nets procederanno al taglio di Jevon Carter. A Brooklyn Dragic ritrova Steve Nash, compagno di backcourt a Phoenix tra il 2008 e il 2011.

Leggi anche:

Steph Curry saluta Cleveland e scherza con LeBron: “Cè qualcosa nell’acqua di Akron”

Shaquille O’Neal commosso in diretta su TNT dopo la cerimonia del 75° anniversario NBA

NBA75, la cerimonia di Cleveland celebra i migliori giocatori All-Time