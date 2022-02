NBA, Steph Curry saluta Cleveland e scherza con LeBron: “C’è qualcosa nell’acqua di Akron”

Steph Curry è stato negli anni recenti un grande avversario dei Cavaliers alle NBA Finals e – forse proprio per questa ragione — tende spesso a passare sotto traccia un dato biografico non secondario che lo riguarda. Come LeBron, infatti, anche il n° 3o degli Warriors è nato all’ospedale di Akron, Ohio. L’accoglienza ricevuta da Steph alla presentazione dei roster, un misto di fischi e applausi, gli è rimasta nella mente. A parlare è stato il campo, stante la prestazione da 50 punti mandata a referto, la chiusura perfetta di un weekend sempre atipico nel compresso calendario stagionale.

Il tweet di Steph Curry riassume il suo All-Star Game

Nel congedarsi dalla tre giorni All-Star, Steph Curry non ha lasciato nulla al caso. Il tweet postato è esplicativo in tal senso:

“I tiratori tirano!! Applausi a Cleveland per i boo… e poi l’apprezzamento. Weekend pazzesco e canestro vincente di @KingJames. C’è qualcosa nell’acqua di Akron. Un trofeo speciale e incredibile nello stato di nascita… sono onorato.”

