Hustle, il nuovo film sportivo a tema NBA su Netflix: c’è lo zampino di LeBron

Hustle, il nuovo drama sportivo targato Netflix sarà disponibile per la visione sulla piattaforma streaming dal 10 giugno 2022. Al protagonista Adam Sandler, nei panni di un talent scout alla ricerca di atleti di talento, si affiancano nel cast anche alcuni giocatori NBA in attività, come Kyle Lowry, Trae Young e Juancho Hernangomez. Tra i produttori, c’è lo zampino della SpringHill Entertainment, company fondata da LeBron James e Maverick Carter.

Hustle, il trailer del film e quando uscirà su Netflix

Per l’uscita di Hustle su Netflix l’appuntamento è fissato il prossimo 10 giugno. Nel frattempo, potete scorrere i diversi titoli già presenti nel catalogo a tema pallacanestro. Per citarne alcuni: Space Jam, Coach Carter, The Last Dance, e Amateur. La lista si arricchirà presto.

