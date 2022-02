NBA, All-Star Weekend 2022: programma, orari e dove seguirlo in tv e streaming

L’All-Star Weekend NBA 2022 è alle porte. Abbiamo raccolto in un unico articolo tutte le informazioni utili per non perdersi nulla della tre giorni di Cleveland, Ohio, che culminerà con la 72ª edizione dell’All-Star Game.

Dove seguire l’All-Star Weekend NBA 2022 in tv e streaming

Tutti gli eventi saranno visibili in diretta su Sky Sport NBA (canale 209) in simulcast su Sky Sport Uno e in streaming su SkyGo e NOW TV. Sempre valida, in alternativa, l’opzione NBA League Pass. Grazie al servizio streaming e on demand ufficiale della lega sarà possibile seguire l’All-Star Weekend e il rush finale della stagione 2021-2022, con tutti i Playoff fino alle Finals di giugno. I pacchetti offerti includono sempre sette giorni di prova gratuita.

Programma completo: date e orari italiani

Notte italiana tra venerdì 18 e sabato 19 febbraio

Aprirà le danze il Celebrity Game, che vedrà coinvolto tra gli altri il nostro Gianmarco Tamberi, campione olimpico di salto in alto a Tokyo 2021. La diretta televisiva andrà in onda con il commento in lingua originale a partire dall’1:00, nella notte italiana tra venerdì 18 e sabato 19 febbraio.

A seguire, la kermesse entrerà nel vivo, con il Rising Star Game uno degli appuntamenti canonici del weekend All-Star.Anche in questo caso, commento in lingua originale per la diretta tv e doppiaggio in differita nella giornata di sabato a cura di Dario Vismara e Mauro Bevacqua (primo passaggio alle 11:00, ulteriori repliche alle 14:15, 19:45 e 23:30).

Da quest’anno, la vetrina riservata a rookie e sophmore si arricchirà grazie ad alcune modifiche sostanziali al format dell’evento. Rispetto alla lista originaria dei partecipanti, da segnalare due cambi annunciati in corso d’opera per infortunio: Jonathan Kuminga sostituirà Chris Duarte, Bones Hyland prenderà il posto di Davion Mitchell.

NBA All-Star Saturday

Notte italiana tra sabato 19 e domenica 20 febbraio

Torna il trittico classico del sabato All-Star in un programma davvero ricco. Il commento live italiano, dalle 2:00 ora italiana, è affidato alle voci di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna. Ulteriori repliche in differita sono previste domenica (ore 7:30, 11:00, 15:45, 17:00, 19:30 e 21:30). La diretta sarà eccezionalmente visibile anche in chiaro su Cielo (canale 26 digitale terrestre).



Taco Bell Skills Challenge: tre squadre si confrontano in una gara articolata su quattro round.– i dettagli

MNT Dew 3-point contest: tutto quello che c’è da sapere sulla sfida tra specialisti

AT&T Slam Dunk Contest: i partecipanti e l’albo d’oro della competizione più elettrizzante del sabato di Cleveland

NBA All Star Game

Notte italiana tra domenica 20 e lunedì 21 febbraio

La 72ª edizione della partita delle stelle, occasione che la NBA sfrutterà per omaggiare i migliori 75 giocatori all-time, chiuderà il programma del Weekend. La palla a due è prevista per le 2:00 ora italiana nella notte tra domenica 20 e lunedì 21 febbraio. Telecronaca con commento live in italiano affidata a Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Repliche in differita nella giornata di lunedì (ore 10:45, 14:00, 17:15, 21:00).