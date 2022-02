NBA, DeMar DeRozan si impossessa di un record di Wilt Chamberlain

DeMar DeRozan pare non poter incontrare alcun grado di flessione in questa stagione, forte di grande fiducia nei propri mezzi e nell’ambiente Bulls, nonché di una sempre più accesa e doverosa attenzione mediatica. Al termine della partita giocatasi la notte scorsa, vinta da Chicago ai danni di Sacramento con il punteggio di 125-118, DeRozan ha fatto registrare 38 punti segnati, frutto di un efficace 16 su 27 dal campo. Il cestista originario di Compton è diventato così il primo giocatore nella storia NBA a segnare come minimo 35 punti in sette partite consecutive, tirando almeno con il 50% dal campo in ognuna di esse.

Sino ad oggi, tale primato è appartenuto a Wilt Chamberlain, il quale fu capace di registrare cifre simili per sei partite consecutive in ben due stagioni differenti (1960-1961 e 1962-1963).

ECCO LE PRESTAZIONI DA RECORD DELLA GUARDIA DEI BULLS

Di seguito, le cifre statistiche afferenti alle ultime sette prestazioni individuali di DeRozan:

DATA AVVERSARI PUNTI FG% Feb. 6 76ers 45 60% Feb. 7 Suns 38 59.3% Feb. 9 Hornets 36 68.4% Feb. 11 Timberwolves 35 63.6% Feb. 12 Thunder 38 50% Feb. 14 Spurs 40 66.7% Feb. 16 Kings 38 59.3%

Nell’intervallo di tempo compreso tra la prima e l’ultima partita della serie presa in considerazione, Chicago ha vinto cinque partite su sette incontri disputati, mantenendo il passo dei Miami Heat per conquistare la vetta della Eastern Conference.

