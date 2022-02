Luka Doncic è in stato di grazia visto: nella vittoria dei Dallas Mavericks contro i Pelicans il numero 77 dei texani ha registrato 49 punti, 15 rimbalzi e otto assist. Il dato interessante è che, con la prestazione di questa notte, nelle ultime cinque partite Doncic ha totalizzato ben 199 punti segnati: semplicemente incredibile.

Una vittoria per iniziare la pausa dell’All-Star Game, con Luka Doncic che si gode il momento d’oro dei Mavs:

“Adesso ho bisogno di una pausa, ma sono contento di come stanno andando le cose: oggi nei primi due quarti siamo andati alla grande, nel terzo ci siamo un po’ rilassati ma siamo stati bravi a tenerli a distanza, abbiamo giocato bene sia in attacco che in difesa. Siamo più in sintonia e questo si vede nel modo in cui giochiamo, possiamo fare delle belle cose. La mia partita? Tutto merito del caffé [ride], mi piace e dà una carica speciale”

Non c’è solo Luka Doncic a godersi il momento dei Mavs, ma anche coach Jason Kidd che, nella conferenza stampa post partita, commenta così la partita della sua punta di diamante:

"I think the guys like shooting in this building for whatever reason. [Something's in the water]. It must be the Gumbo."

