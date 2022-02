Risultati NBA, Luka Doncic è magnifico (49) e Dallas va; Milwaukee KO con Phila

Una serata da incorniciare quella di Luka Doncic. Lo sloveno, infatti, nella notte ha messo a segno 49 punti, conditi da 15 rimbalzi e 8 assist, per trascinare Dallas alla vittoria su New Orleans. Nel big match di serata tra Milwaukee e Phila, sono stati i 76ers a spuntarla con un Joel Embiid che ha chiuso con 42 punti (14/21 dal campo di cui 3/4 da 3 punti), 14 rimbalzi e 5 assist. Dall’altra parte non sono bastati i 32 punti, 11 rimbalzi, 9 assist e 3 palle rubate di Giannis Antetokounmpo.

Miami continua la sua marcia e vince – col brivido supplementare – contro Charlotte nonostante una pessima serata al tiro di Jimmy Butler (5/24).

Brooklyn Nets – Washington Wizards 103-117

Los Angeles Clippers – Houston Rockets 142-111

Dallas Mavericks – New Orleans Pelicans 125-118

Milwaukee Bucks – Philadelphia 76ers 120-123

Charlotte Hornets – Miami Heat 107-111 dts