In attesa di vedere all’opera James Harden, i Philadelphia 76ers si affidano e si godono le prestazione di Joel Embiid: con una doppia-doppia da 42 punti e 14 assist, il camerunense regala la vittoria a Philly contro i Milwaukee Bucks campioni in carica. Ennesima prestazione monstre di Embiid, sempre più lanciato verso il titolo MVP.

Partita emozionante quella del Fiserv Forum, con i Bucks padroni di casa che riprendono uno svantaggio di 15 punti. Ma è Joel Embiid nel finale a trascinare i 76ers alla vittoria, grazie a grandi giocate difensive e punti decisivi: vince così il duello con Giannis Antetokounmpo e porta Philly al terzo posto della Eastern Conference.

no wonder this guy is an All-Star. 🌟

La tenacia dei 76ers è stata la chiave di svolta della partita, come ha raccontato Joel Embiid nel post partita:

“Stasera dovevamo tornare a vincere e mandare un messaggio: siamo stati aggressivi dall’inizio alla fine, questo ci ha permesso di non mollare. La sfida con Giannis? È il campione in carica ed è fortissimo, è bello giocare e confrontarsi con lui. Siamo una squadra che ha cambiato look, dovremmo abituarci a ciò: non vedo l’ora di giocare con Harden”

"Tonight we had to get back to our game and send a message."@JoelEmbiid spoke with @ALaForce after a big win for Philly pic.twitter.com/vsjG16gbg9

— NBA on TNT (@NBAonTNT) February 18, 2022