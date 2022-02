NBA, i Brooklyn Nets commentano la sconfitta contro gli Wizards

Dopo la grande rimonta della scorsa notte contro i New York Knicks, questo volta i Brooklyn Nets non sono riusciti a fare il miracolo. Gli Washington Wizards hanno avuto la meglio per 117 a 103, facendo scivolare i Nets all’ottavo posto nella Eastern Conference. L’imminente pausa per l’All-Star Game potrebbe essere una boccata d’ossigeno per Brooklyn, che spera di recuperare Kevin Durant e Ben Simmons.

Il commento di Steve Nash

Coach Steve Nash ha commentato la sconfitta nel dopo partita, affermando:

“Hanno segnato dei tiri difficili. Ish Smith ha segnato alcuni tiri consecutivi. Loro gli hanno segnati, noi sbagliati. É stata una serata difficile. I ragazzi hanno lavorato duro, [James Johnson] è stata una grossa perdita per noi, al momento l’unico in grado di creare separazione dal palleggio e facilitare l’attacco. Non siamo riusciti a fare abbastanza offensivamente, a muovere la palla per avere tiri aperti. Eravamo anche molto piccoli. Abbiamo venduto cara la pelle, ma probabilmente eravamo stanchi.” “Kevin ritornerà, Ben ritornerà. Siamo carichi, abbiamo 23 partite per tornare a essere una squadra. Speriamo di avere un periodo con meno infortuni in modo da costruire qualcosa in un breve periodo, migliorare la nostra posizione e avere maggior coesione in vista dei Playoff.”

Le parole di Patty Mills

Anche Patty Mills, al momento uno dei leader dello spogliatoio Nets, ha voluto dire la sua dopo la gara:

“Siamo davvero in una brutta posizione ora. Lo spogliatoio è solido come non mai in questa stagione. Al ritorno dalla pausa per l’All-Star Game ritorneranno in campo i giocatori infortunati e questo ci porterà a un altro livello. Ma la chiave è capire qual è l’obiettivo finale e cosa dobbiamo fare per raggiungerlo. Ogni persona in questa organizzazione deve crederci. E questo è la mia convinzione.”

