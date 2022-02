NBA, i Miami Heat vincono dopo due overtime: il commento di Spoelstra

Montagne russe per i Miami Heat nella notte. Dopo due overtime, sono riusciti ad avere la meglio sugli Charlotte Hornets, rimontati di 14 punti nell’ultimo quarto di gioco. L’uomo chiave è stato Kyle Lowry, che ha trascinato Miami alla vittoria con una grande prestazione nei supplementari, nonostante la brutta serata al tiro della star Jimmy Butler.

Coach Erik Spoelstra non può che essere contento di questa vittoria sofferta, che fa balzare i Miami Heat in testa alla Eastern Conference. Ecco il commento sulla vittoria nel dopo partita:

“Non potevo chiedere di più a questa esperienza. Gli allenatori amano queste partite, anche se non è stato facile. Avete visto tutti cosa Kyle [Lowry] è in grado di fare nelle situazioni clutch. É riconosciuto come un giocatore decisivo. Ha fatto un lavoro meraviglioso guidando questa squadra e impegnandosi ad aiutare chiunque. Questo è quello che sta facendo da tutti questi mesi, cercando di mettere tutti a proprio agio. La sua carriera è basata sui momenti clutch. Molto importante anche la spinta che ci ha dato [Duncan Robinson]. Le triple che ha segnato in uscita dai blocchi ci hanno ridato vita quando stavamo cercando di rientrare in partita.

Dovevamo davvero far scendere la saracinesca in difesa e i ragazzi della panchina ci hanno dato fiducia nel momento in cui non ci sentivamo in grado di segnare a ogni possesso. Ci siamo nutriti di questa energia. I giocatori sono umani. Erano piegati nello spogliatoio. Abbiamo macinato per settimane. Siamo stati piatti nel secondo e terzo quarto, ma ci siamo tirati fuori e abbiamo fatto le giocate giuste alla fine.”