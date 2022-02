NBA All-Star, rivoluzione Skills Challenge: come funziona, chi partecipa

Sono stati ufficializzati nella notte italiana i partecipanti agli eventi dell’All-Star Saturday in quel di Cleveland. Per lo Skills Challenge due grosse novità: si confronteranno tre formazioni con diversi legami: un trio dei Cavs padroni di casa sfiderà i fratelli Antetokounmpo e tre rookie dalla classe Draft NBA 2021. Andiamo a scoprire nel dettaglio come si articola la gara.

Taco Bell Skill Challenge: cosa c’è da sapere

Quando si disputa

La sfida abilità, rinnovata nella formula, aprirà il trittico di eventi All-Star del sabato NBA di Cleveland nella notte italiana tra sabato 19 e domenica 20 febbraio. Il programma avrà inizio alle 2:00 con, a seguire, MTN Dew 3-point contest ed AT&T Slam Dunk Contest.

Come funziona: le regole della competizione Skills Challenge

Da quest’anno cambia il format delle sfide di abilità ma non la sostanza. Si confrontano tre squadre composte da tre giocatori e la gara si articola in quattro round che verificano i fondamentali di tiro, passaggio e palleggio.

1° round: TIRO:

Ogni giocatore si cimenterà singolarmente nella prova. I due compagni di squadra di ciascun atleta si posizioneranno a rimbalzo per recuperare il pallone e agevolare le operazioni. 30” a disposizione per effettuare 5 tiri da diverse zone del campo, tra i tre e i nove metri dal canestro ma lo stesso tiro non potrà essere ripetuto due volte consecutivamente. Ogni canestro realizzato ha valore differente a seconda della zona (da uno a cinque punti). Il punteggio accumulato dal singolo verrà sommato a quello dei due compagni di squadra e il trio con la sommatoria di punteggi più elevata si aggiudicherà il primo round (100 punti).

2° round: PASSAGGIO

In questo secondo step lo sforzo sarà corale. Ogni squadra avrà a disposizione 30” per completare passaggi in direzione di bersagli mobili sovradimensionati, posti a distanze differenti. Ogni formazione dovrà effettuare almeno un passaggio in direzione di ciascun bersaglio, ma il tentativo sul singolo target non potrà essere ripetuto due volte dallo stesso giocatore. Ogni passaggio ha un valore differente, due quattro o sei punti, in base al grado di difficoltà del bersaglio. La squadra che avrà raggiunto il punteggio più elevato vincerà il round accumulando altri 100 punti.

3° round: STAFFETTA

Ciascun membro di ogni squadra si metterà alla prova in quella che all’apparenza è la formula più simile alla versione dello Skills Challenge per come l’abbiamo inteso fino a oggi, pur con alcune modifiche. Il percorso di abilità – cronometrato –consta di cinque esercizi da effettuare nell’ordine che segue:

– Outlet pass in direzione di un bersaglio mobile dalla linea di fondo

– Palleggio attraverso tre ostacoli (piloni mobili)

– Tiro da vicino

– Tiro da tre dall’angolo contro un difensore automatizzato

– Palleggio in direzione del canestro opposto e canestro in appoggio, schiacciata o con jump shot.

La squadra che completerà il percorso nel minor tempo possibile vincerà il terzo round e otterrà 200 punti

4° round: TIRI DA METÀ CAMPO

Le due squadre che al termine dei tre round precedenti avranno accumulato il maggior numero di punti si sfideranno per decretare la vincitrice dello Skills Challenge. Ultima difficoltà sarà il tiro da metà campo. La prima squadra impegnata fisserà il tempo da battere in caso di canestro realizzato o superamento del tempo massimo (1’30”) e la formazione che impiegherà il minor tempo vincerà la competizione. In caso di parità, l’ultimo round verrà ripetuto.

Chi parteciperà all’edizione 2022 dello Skills Challenge

GIOCATORE SKILLS CHALLENGE TEAM Jarrett Allen Cavs Darius Garland Cavs Evan Mobley Cavs Alex Antetokounmpo Antetokounmpos Giannis Antetokounmpo Antetokounmpos Thanasis Anthetokounmpo Antetokounmpos Scottie Barnes Rooks Cade Cunnigham Rooks Josh Giddey Rooks

