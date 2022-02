NBA, All-Star: i partecipanti allo Slam Dunk Contest 2022

Sono stati ufficializzati nella notte italiana i partecipanti agli eventi dell’All-Star Saturday in quel di Cleveland. Per la gara delle schiacciate da segnalare il ritorno di Obi Toppin, già finalista nella sfida dello scorso anno. Accanto al giocatore dei New York Knicks nomi piuttosto accattivanti in competizione.

AT&T Slam Dunk contest: cosa c’è da sapere

Quando si disputa

Notte italiana febbraio tra sabato 19 e domenica 20 febbraio. Sarà preceduta dal Taco Bell Skills Challenge e dal MTN Dew 3-point contest. Secondo la scansione sopra indicata, il programma degli eventi avrà inizio alle 2:00.

Come funziona: le regole della competizione

I cinque componenti di una giuria d’eccezione valutano le schiacciate dei concorrenti attribuendo un voto da 1-10. Il punteggio massimo per ogni schiacciata è dunque 50. Due schiacciate a testa nel primo round, i due giocatori con il punteggio più alto in combinato nella somma tra le due schiacciate avanzano al round finale. Due ulteriori schiacciate ciascuno per decretare il vincitore.

Chi difende il titolo nella Gara delle schiacciate?

Anfernee Simons è il campione dello Slam Dunk Contest. L’edizione 2021, con soli tre contendenti, si è svolta nell’intervallo dell’All-Star Game domenicale. Nella finale dello scorso anno il giocatore di Portland s’impose su Obi Toppin e Cassius Stanley, eliminato dopo il primo round.

Chi parteciperà all’edizione 2022 dello Slam Dunk Contest

GIOCATORE SQUADRA Cole Anthony Orlando Magic Jalen Green Houston Rockets Obi Toppin New York Knicks Juan Toscano Anderson Golden State Warriors

