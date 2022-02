NBA, LeBron James trascina i Lakers con 15 punti nell’ultimo quarto

Dopo la presenza al SuperBowl di domenica, LeBron James ha ricevuto la visita dell’amico Aaron Donald a bordocampo nella sfida contro gli Utah Jazz. Il #6 ha voluto dare una dimostrazione delle sue e, nonostante l’infortunio di Anthony Davis, ha guidato i Lakers alla vittoria con 15 punti nell’ultimo quarto.

Los Angeles si è trovata molto in difficoltà nell’ultima frazione di gioco, sotto per 92-80, ed è stato necessario un parziale di 19-4 per salvare la serata.

LeBron James salva i Lakers di fronte ad Aaron Donald dei Rams

LeBron ha più volte interagito con il fresco vincitore del SuperBowl NFL durante la partita, commentando anche l’accaduto a risultato acquisito:

“Ho provato a prendere ispirazione da quello che Donald ha fatto negli ultimi giorni. A mio parere si tratta del miglior difensore di sempre nel football. Per me è stato significativo vederlo a bordocampo nonostante si trovi nel pieno dei festeggiamenti per la vittoria dei Rams.”

Con 33 punti, otto rimbalzi e sei assist, James ha messo a segno l’ennesima prestazione degna di un MVP, ricevendo i complimenti dalla squadra e dal coach Frank Vogel. LeBron ha poi parlato anche di quanto accaduto al compagno di squadra Anthony Davis.

“Per noi non è stato facile ritrovare un equilibrio dopo l’infortunio di AD, soprattutto considerando la situazione di svantaggio. Sono serviti alcuni minuti per ricalibrarci e tornare a combattere. Abbiamo chiuso bene il terzo quarto e fortunatamente siamo riusciti a ribaltare il risultato nel quarto.”

Buone notizie sono arrivate dalle prestazioni di Russell Westbrook e di Malik Monk autori di 17 punti e 7 rimbalzi il primo, e di 13 punti il secondo; rinforzi che saranno sicuramente utili a LeBron in questo periodo di emergenza.

