Mercato NBA, Tristan Thompson a Chicago: l’annuncio di Carlisle

Dopo essere stato coinvolto nella trade che ha portato Sabonis ai Sacramento Kings, il centro Tristan Thompson era approdato agli Indiana Pacers. Tuttavia, dopo la vittoria di questa notte contro gli Washington Wizards per 113 a 108, i Pacers hanno deciso di tagliare Tristan Thompson. Ad annunciare il tutto è stato coach Rick Carlisle, durante la conferenza stampa post partita.

Al momento non è ancora ufficiale, ma nel momento in cui Tristan Thompson finalizzerà la separazione dagli Indiana Pacers, firmerà con i Chicago Bulls. Questo ha affermato Rick Carlisle durante la conferenza stampa nel dopo partita:

“Si unirà presto a una squadra diversa. Sarà rilasciato domani, e si unirà a una importante contender ad Est. Un po’ più a nord di noi, se qualcuno vuole twittare. Inizia con la C e finisce con la O. Lo abbiamo ringraziato per quello che ci ha dato negli ultimi sei o sette giorni. Ha portato un alto livello di professionalità, e ha fatto davvero un ottimo lavoro. La squadra è Chicago, nel caso qualcuno non avesse capito.”

Tristan Thompson ha chiuso l’ultima partita con una prestazione di alto livello. In 21 minuti, ha messo a segno 17 punti e catturato sei rimbalzi, dimostrando di essere ancora in grado di dare il suo contributo a una contender NBA.

Appena appreso delle parole di Rick Carlisle, l’All-Star dei Chiacgo Bulls, DeMar DeRozan, ha voluto dare il benvenuto a Thompson in conferenza stampa:

“Conosco Tristan da anni. Bravo ragazzo, ovviamente ho lottato contro di lui ai tempi di Cleveland, quand’ero a Toronto. Ha esperienza titolata, ed è un mio caro amico. Ho il massimo rispetto per lui fuori dal campo, e sappiamo tutti cosa può darci dentro al campo. Penso che sarà una grande aggiunta per noi. É in grado di portare leadership da veterano, di farci capire quello che serve per vincere un titolo.”