NBA, Victor Oladipo ricomincerà ad allenarsi in G League

I Miami Heat sono reduci dalla sconfitta per 107-99 contro i Dallas Mavericks. Nonostante l’ottimo inizio, la squadra di coach Erik Spoelstra ha subito la rimonta dei texani nel corso del terzo quarto, risultata decisiva ai fini del risultato. Tuttavia, gli Heat rimangono primi nella Eastern Conference grazie al record di 37-21.

La franchigia della Florida ha sempre mantenuto un rendimento costante nel corso di questa stagione ed è considerata come una delle favorite per approdare alle Finals. A tutto questo si aggiunge una notizia positiva. Infatti Victor Oladipo tornerà ad allenarsi con i Sioux Falls Skyforce, squadra di G League affiliata a Miami.

Oladipo is not expected to play in any games with the Skyforce. Just practice work. https://t.co/cRqJsUZuFa

— Anthony Chiang (@Anthony_Chiang) February 16, 2022