NBA, Zach LaVine pronto a tornare in campo con i Bulls

Ottime notizie per i Chicago Bulls, che dopo l’All-Star break potranno contare di nuovo su una delle proprie stelle, Zach LaVine. Il giocatore in maglia #8 ha incontrato uno specialista a Los Angeles in questa settimana, ottenendo risultati più che confortanti, considerando l’entità del suo infortunio.

Secondo lo staff medico, LaVine potrà ricominciare sin da subito gli allenamenti per rimettersi in forma per la stagione, e potrà addirittura partecipare all’All-Star Game.

Buoni risultati per Zach LaVine, ecco le parole del coach Billy Donovan:

Il coach dei Bulls, Billy Donovan, ha comunicato agli addetti ai lavori, lo stato della sua guardia titolare:

“Credo che in questo momento i dottori gli abbiano dato tutti i permessi necessari per tornare a giocare. Credo che Zach abbia avuto sensazioni piuttosto positive dagli incontri con i medici, e in quarantotto ore ritornerà quasi sicuramente ad allenarsi e a svolgere ogni attività regolarmente.”

Zach LaVine ha subito un infortunio al ginocchio che lo ha tenuto fuori per diverse partita, inclusa la vittoria di Chicago su Sacramento nella notte NBA appena trascorsa. Per questo motivo, molto probabilmente giocherà l’All-Star Game con un minutaggio ridotto, così da evitare complicazioni.

In questa stagione il giocatore dei Bulls si è confermato All-Star mantenendo le medie di 24.6 punti, cinque rimbalzi e 4.5 assist a partita, nell’ultimo anno del suo contratto quadriennale da 78 milioni con la squadra di Chicago.

