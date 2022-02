NBA, infortunio alla caviglia per Anthony Davis contro i Jazz

Nella vittoria dei Los Angeles Lakers contro gli Utah Jazz per 106-101, c’è stato un episodio che ha tenuto i tifosi losangelini in tensione prima del secondo tempo. Anthony Davis ha cercato di segnare su un alley-oop di Malik Monk, appoggiando male la caviglia destra e atterrando in malo modo.

Davis è stato ripreso dalle telecamere sdraiato al suolo, agonizzante, fino all’arrivo dello staff medico dei Lakers ed è stato poi aiutato a raggiungere gli spogliatoi facendo attenzione a non forzare alcun movimento con la caviglia danneggiata.

Infortunio Anthony Davis: risonanza magnetica a breve

Per quanto riguarda lo stato del giocatore, la prima radiografia non ha mostrato danni strutturali ma sarà la risonanza magnetica a definire l’entità dell’infortunio. Mike Trudell, vicino alle vicende gialloviola, ha spiegato che il giocatore riceverà le cure necessarie durante l’All-Star break, così da avere un piano di ritorno pronto per le prossime settimane.

Prima della brutta caduta, Anthony Davis aveva segnato 17 punti in altrettanti minuti giocati. La sua stagione tormentata dagli infortuni ha messo in luce anche gli aspetti positivi e le indubbie qualità di un giocatore tra i migliori della lega. In 36 partite giocate, Davis ha mantenuto le medie di 23.3 punti e 10 rimbalzi a partita. I Lakers non possono prescindere da lui per tentare l’accesso in postseason senza passare dagli spareggi Play-in

LeBron James, ha commentato così l’accaduto:

“Ovviamente la caduta di AD ci ha spaventato non poco. Purtroppo la sfortuna può mettersi in mezzo con gli infortuni, e ho visto cose del genere fin troppe volte.”

