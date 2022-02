Mercato NBA, Los Angeles Lakers interessati a Tristan Thompson

I Los Angeles Lakers sono una delle grandi delusioni di questa stagione NBA. Nonostante il grande numero di All-Star presenti nel roster, fra cui LeBron James, Russell Westbrook ed Anthony Davis, i californiani non sono mai riusciti a trovare la giusta continuità di risultati. Infatti occupano il nono posto della Western Conference con un record che recita 26-31.

Anche durante la trade deadline la franchigia è rimasta silente. I tifosi si sarebbero aspettati un colpo di mercato che non è arrivato. Tuttavia, i Lakers potrebbero riscattarsi nel buyout market. Uno dei principali obiettivi dei gialloviola sarebbe l’ex giocatore, nonché campione NBA con i Cleveland Cavaliers, Tristan Thompson.

A questo proposito, ecco come si è espresso il giornalista di HoopsHype Michael Scotto:

“I Lakers hanno puntato gli occhi su Tristan Thompson. Potrebbe essere l’uomo giusto all’interno della rotazioni della squadra. I gialloviola diventerebbero una squadra interessante qualora dovessero ingaggiare il giocatore dei Pacers.”

Thompson ha iniziato la stagione con i Sacramento Kings, mantenendo medie di 6.2 punti e 5.4 rimbalzi nelle trenta partite disputate con i californiani. In seguito, è stato scambiato con gli Indiana Pacers prima della trade deadline. Tuttavia, il centro preferirebbe giocare in una squadra da Playoff, cosa che Indiana non può garantirgli a causa del tredicesimo posto occupato nella Eastern Conference.

Per questo motivo, l’ipotesi che venga scambiato con i Lakers non è remota. Staremo a vedere se Thompson tornerà alla corte di King James dopo i gloriosi anni trascorsi a Cleveland.

