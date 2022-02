NBA, Celtics: infortunio alla caviglia per Marcus Smart

Ci hanno pensato i Celtics a spegnere l’entusiasmo per la presentazione di James Harden. Subito dopo la conferenza stampa del neo-arrivato Barba, i 76ers erano attesi dall’incontro casalingo contro Boston: la prima partita con Harden al palazzetto, seppur non ancora nelle vesti di titolare. Il Barba ha infatti potuto guardare in borghese i suoi nuovi compagni di squadra venire distrutti dagli avversari.

I Celtics hanno infatti guastato la festa dei Sixers, con un clamoroso +48 al Wells Fargo Center. Ma anche per gli stessi Celtics la partita non è stata una gioia completa. C’è infatti da fare i conti con l’infortunio di Marcus Smart, vittima di una brutta distorsione alla caviglia destra.

Smart si è infortunato mettendo il piede su quello di Joel Embiid, rotolando poi per terra dal dolore. Dopo aver zoppicato fino alla panchina, è rientrato in campo per tirare i suoi due tiri liberi – sbagliandoli entrambi – ed ha poi abbandonato definitivamente il campo di gioco. Non ci sono ancora diagnosi certe. Coach Udoka non ha però buonissime sensazioni:

“Ha preso una bella storta. È inciampato sul piede di Joel, zoppicava vistosamente” “Faremo degli esami stasera e domani, vedremo come si sentirà. Non camminava bene, ma vedremo”

