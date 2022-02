NBA, le parole dei protagonisti di Celtics-Sixers

Non si aspettava certo una sconfitta di 48 punti James Harden, per la prima volta in panchina – seppur in borghese – insieme ai suoi nuovi compagni di squadra. La batosta interna è arrivata contro i Boston Celtics, che nelle ultime settimane hanno migliorato drasticamente gioco e risultati. A riconoscerlo è stato proprio coach Doc Rivers:

“Vedendo giocare Boston, si nota proprio quanto siano migliorati nella circolazione di palla. La vecchia Boston era più isolamenti. Questa Boston va al ferro e coinvolge tutta la squadra. Per questo è molto più difficile affrontarli” “Sono stati migliori di noi in ogni categoria: sia in panchina che in campo. Se ci fosse stata un’altra categoria, sarebbero stati migliori anche in quella”

Giunti a nove vittorie di fila, i Celtics stanno davvero svoltando la stagione:

Celtics last 3 road games:

— 48-point win in Philly

— 35-point win in Brooklyn

— 33-point win in Orlando They are the first team in NBA history with 30-point wins in 3 straight road games. (Submitted by @gilbert15) pic.twitter.com/eKfI7sHXCr — StatMuse (@statmuse) February 16, 2022

Tanta soddisfazione anche lato Celtics. Così Jayson Tatum:

“Stiamo giocando meglio come gruppo, siamo cresciuti tutti. Dovevamo solo essere pronti a fare questo salto di qualità”

Tra i protagonisti della vittoria anche Jaylen Brown, autore di 26 dei suoi 29 punti complessivi solo nella prima metà di gara:

“Portiamo a casa questo risultato. Stasera abbiamo fatto il nostro dovere, è una bella sensazione”

