Risultati NBA, Antetokounmpo straripante (50) trascina i Bucks. Phila crolla con Boston

Notte NBA con diversi spunti interessanti. Per prima cosa, da segnalare i 50 punti di Giannis Antetokounmpo al rientro in campo con Milwaukee. Il greco ha chiuso una doppia doppia da 50 (17/21 al tiro) + 14 rimbalzi da vero dominatore. In attesa di vedere l’esordio di James Harden, Philadelphia ha ceduto di schianto con Boston con il punteggio di 135-87. Per i Celtics si tratta della nona vittoria di fila. Bene anche Memphis e Phoenix alla loro W consecutiva numero 6.

Phoenix Suns – LA Clippers 103-96

Atlanta Hawks – Cleveland Cavaliers 124-116

New Orleans Pelicans – Memphis Grizzlies 109-121

Minnesota Timberwolves – Charlotte Hornets 126-120

Boston Celtics – Philadelphia 76ers 135-87

Dallas Mavericks – Miami Heat 107-99

Milwaukee Bucks – Indiana Pacers 128-119