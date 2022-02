NBA, Harden si presenta ai Philadelphia 76ers

Giornata di presentazioni per i nuovi arrivati dopo la Trade Deadline 2022. Nella stessa giornata in cui Brooklyn accoglie Ben Simmons, a Philadelphia si presenta, assieme a Paul Millsap, anche James Harden. Al punto stampa hanno preso parte Josh Harris, Doc Rivers e Daryl Morey.

Il commento di Morey in apertura:

“Josh [ Harris] e la proprietà sono stati accanto alla dirigenza e a Doc Rivers per renderci vincenti. Ringrazio i giocatori e chi ci ha permesso, con questa trade, di provare a fare strada nei Playoff […] Avere un MVP e un giocatore che è sulla via per diventarlo è eccitante. Non abbiamo fatto nulla ancora. Puntiamo a vincere ora. Abbiamo dovuto sacrificare qualcosa per portare a casa un giocatore del calibro di Harden che ci mette su un altro livello, ma siamo contenti della posizione in cui ci troviamo. Abbiamo lavorato a questo fin da quando Rich Paul ci ha comunicato che Ben Simmons avrebbe cambiato aria.”