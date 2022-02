NBA, Giannis Antetokounmpo commenta la sua prestazione da 50 punti

Assente nella sconfitta contro i Blazers per un problema alla caviglia, Giannis Antetokounmpo nella notte è tornato sul parquet contro Indiana, firmando una delle sue migliori prestazioni in carriera con 50 punti (17/21 dal campo di cui 2/3 da dietro l’arco), 14 rimbalzi e 4 assist in 36 minuti. Questa è la sua quarta partita con almeno 50 punti a referto, la prima dalle finali NBA. È solo la dodicesima volta nella storia che un giocatore segna almeno 50 punti tirando con l’80% dal campo. Peraltro, solo quattro giocatori hanno segnato almeno 50 punti, tirando meno di lui.

Queste le parole del greco al termine del match:

“Non sono felice quando sbaglio i miei tiri. Lavoro troppo per fare male. Quando invece gioco come stasera, allora sento di essere in ritmo, di essere in fiducia. Posso sbagliare ogni tiro da 3 punti, un layup, ma quando metto i miei canestri, è come una scarica di dopamina perché lavoro molto duramente per questo. Mi rende il gioco più facile. Ovviamente è una bella sensazione mettere 50 punti, è qualcosa che ricorderai per sempre, ma quello che conta per me è vincere. Voglio vincere le partite. 50, 40, 30, tutte quelle cose, trofei, arrivano solo vincendo. Se il tuo obiettivo principale, la tua priorità, è vincere, allora sai che farai tutto il necessario per raggiungere l’obiettivo. A volte serve tirare di più, altre invece sai che dovrai difendere di più. Il resto verrà da solo.”