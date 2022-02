Risultati NBA, Edwards trascina Minnesota, Tatum fa la voce grossa contro Atlanta

Nella serata in cui il Super Bowl 2022 ha preso tutta la scena sportiva americana (e non solo), la NBA ha controbattuto con sole due partite in calendario in orario europeo. I Boston Celtics hanno vinto contro Atlanta grazie alla bella prestazione di Jayson Tatum: l’ala grande ha chiuso con 38 punti e 10 rimbalzi a referto, mentre Jaylen Brown ha messo 17 punti. Per gli Hawks non sono bastati i 30 punti + 10 assist di Trae Young ed i 26 di Bogdanovic. Solo 5 in punti in 23 minuti per il Gallo.

Anthony Edwards si conferma sempre più stella di Minnesota: nella vittoria dei Wolves su Indiana, il giocatore ha registrato 37 punti in 39 minuti. KAT, invece, si è fermato a 15 punti e 13 rimbalzi. Bene anche Russell con 23 punti a referto.

Boston Celtics – Atlanta Hawks 105-95

Minnesota Timberwolves – Indiana Pacers 129-120