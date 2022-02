NBA, Jamal Murray e Michael Porter Jr. potrebbero tornare in campo già in questa stagione

Questa notte, i Denver Nuggets sono chiamati ad affrontare i Boston Celtics. La franchigia del Colorado è reduce dalla vittoria di due giorni fa contro i New York Knicks per 132-115. Denver viene da due successi consecutivi e grazie ad un record di 30-24 occupa il sesto posto della Western Confernce.

Va ricordato che i Nuggets sono privi di due giocatori fondamentali, ovvero Jamal Murray e Michael Porter Jr. Il primo è fuori sin dall’inizio della stagione a causa della rottura del crociato avvenuta durante gli scorsi playoff, mentre il secondo è out da diverse partite in seguito ad un intervento chirurgico alla schiena.

Tuttavia, il President of Basketball Operations di Denver Tim Connelly è fiducioso in merito al recupero dei due giocatori entro la fine della regular season. Ecco come si è espresso in merito:

“Molto probabilmente il loro ritorno avverrà a breve, possibilmente entro la fine della regular season. Non vediamo l’ora di rivederli al più presto in campo.”

Se i due giocatori in questione dovessero fare ritorno per disputare i prossimi playoff, Denver diventerebbe una squadra davvero molto temibile da affrontare per le altre franchigie.

