NBA, in giornata visite mediche per Ben Simmons

Nella giornata di ieri si è conclusa la trade deadline. Lo scambio che ha suscitato il maggiore interesse è stato sicuramente quello tra i Philadelphia 76ers ed i Brooklyn Nets. Infatti James Harden è passato ai Sixers in cambio di Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond e due scelte al primo giro nel prossimo Draft.

Finalmente si è conclusa l’intricata vicenda tra Philadelphia e Ben Simmons. Come ben noto, il giocatore australiano non è ancora sceso in campo durante questa stagione a causa delle pessime prestazioni messe a segno durante gli scorsi playoff. Vedremo se a Brooklyn riuscirà a trovare la giusta continuità e a tornare il giocatore di qualche stagione fa, meritevole di una convocazione all’All-Star Game.

Vista la sua prolungata assenza dal parquet, Simmoms ha oggi disputato le visite mediche con la sua nuova squadra. Tuttavia, non si ha ancora la certezza sulla data del suo debutto in maglia Nets. Nel frattempo Brooklyn (reduce da ben dieci sconfitte consecutive) affronterà nella notte tra sabato e domenica i Miami Heat primi ad Est.

I Sixers invece giocheranno contro i Cleveland Cavaliers. Staremo a vedere come Harden debutterà con la nuova franchigia.

