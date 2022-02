NBA, LeBron James dopo la sconfitta: “Siamo nella nebbia”

Nella notte i Los Angeles Lakers hanno affrontato in trasferta i Portland Trail Blazers, uscendone sconfitti per 107 a 105. I gialloviola si trovano ora sempre più distanti dalla zona Playoff, e con la trade deadline in avvicinamento potrebbero decidere di cambiare qualcosa. Dello stesso avviso è LeBron James, che si è presentato ai microfoni dei giornalisti nel dopo partita, commentando la sconfitta e le ultime ore di mercato NBA.

Le dichiarazioni di LeBron James

LeBron James è stato il migliore in campo a livello statistico, per entrambi gli schieramenti. Ha infatti chiuso con 30 punti messi a referto, insieme a 7 rimbalzi e 7 assist. Tuttavia non è bastato, complici anche le 6 palle perse, in una serata in cui tutta la regia della squadra gravava su di lui, data l’assenza di Russell Westbrook.

Ecco le dichiarazioni di LeBron James dopo la sconfitta:

“Ovviamente [la trade deadline] è qualcosa che sta pesando su tutto il gruppo e che stiamo cercando di superare. Sembra quasi una nebbia, solo nebbia nell’aria. E stiamo tutti cercando di vedere cosa c’è dall’altra parte. Sono stanco da morire in questo momento. Voglio solo bere un po’ di vino e svegliarmi domani. Sono fiducioso su cosa il domani ha in serbo per noi, e presto lo scopriremo. Vedremo cosa succederà con la trade deadline, ma a parte questo, sono concentrato su quello che possiamo fare per diventare migliori.”

La dura sconfitta di martedì contro i Milwaukee Bucks ha fatto realizzare, allo spogliatoio dei Lakers, che l’attuale roster non sta funzionando. Il GM Rob Pelinka dovrà provare a cambiare la situzione, secondo quanto riporta ESPN. Nella sconfitta contro i Blazers, era assente Westbrook, per la prima volta in stagione. Il mancato successo non può quindi ricadere sulle sue spalle, ed è una novità nella stagione dei Lakers.

Anche secondo LeBron James la squadra non è all’altezza di competere per il titolo NBA, come affermato dallo stesso Re dopo la sconfitta contro i Bucks. Con poche ore rimaste per operare scambi, e con un roster che non lascia ampi spazi di manovra, scopriremo presto se la dirigenza Lakers sarà riuscita nel miracolo di trasformare questa squadra in una contender.

