Risultati NBA: crollo Warriors contro i Jazz, Sabonis si presenta in grande stile

Toronto Raptors 117 – 98 Oklahoma City Thunder

Iniziamo dal successo esterno della squadra di coach Nurse, che in quel di OKC si sbarazza agevolmente dei padroni di casa mettendo in cascina la settima vittoria consecutiva grazie, soprattutto, ai 27 punti e 16 rimbalzi di uno scatenato Pascal Siakam.

L’avvio di gara porta la firma del numero 43 dei Raptors, che realizza 15 punti nei primi 9 minuti di gioco mettendo i Raptors in condizione di chiudere il primo quarto sul 34-22.

A quel punto, fatta eccezione per qualche slancio di orgoglio dei padroni di casa, il match si fa decisamente in discesa per i Raptors, che forti anche dei 21 punti di VanVleet possono limitarsi ad amministrare il vantaggio.

Minnesota Timberwolves 119 – 132 Sacramento Kings

Dopo appena 24 ore dal successo dei Timberwolves, il debutto ufficiale di Domantas Sabonis in canotta Kings cambia le sorti del confronto per i padroni di casa, che tra le mura amiche del Golden 1 Center possono godersi il nuovo acquisto strappando una meritata rivincita.

Minnesota riprende da dove aveva lasciato inaugurando il primo quarto con un parziale di 37-29 che lascia ben sperare in vista del prolungamento della striscia vincente di 5 gare. Tuttavia, nel secondo quarto la potenza di fuoco dei Kings mette in seria difficoltà la difesa degli ospiti, che incassano ben 42 punti finendo sotto nel parziale di metà gara (64-71).

Un colpo al viso subito nel terzo periodo non basta a fermare un Sabonis da 22 punti e 14 rimbalzi, che una volta rientrato sul parquet contribuisce al parziale di 14-2 che chiude una volta per tutti i giochi dopo una prima rimonta di Russell – 29 punti e 10 assist per lui – e compagni.

San Antonio Spurs 92 – 105 Cleveland Cavaliers

Il ritorno sul parquet di Darius Garland coincide con il successo casalingo dei Cavs, che grazie ai 27 punti e 6 assist del proprio All-Star conquistano la trentaquattresima vittoria di questa sorprendente stagione.

Dopo un primo parziale di 34-33, Cleveland sale in cattedra nel secondo periodo mettendo in riga gli avversari con un perentorio 20-4 che pone la squadra di coach Popovich in condizione di dover recuperare un margine di 9 punti di svantaggio all’intervallo lungo (48-57).

Compito particolarmente arduo contro questi Cavs, che forti di un vantaggio ormai in doppia cifra possono gestire il vantaggio salutando con una vittoria l’arrivo di Caris LeVert, omaggiato dal calore del pubblico e autore di 11 punti in 28 minuti in uscita dalla panchina.