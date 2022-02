NBA, Dwyane Wade celebra Spoelstra: “Agli Heat non solo Riley, c’è il suo DNA”

La lista dei 15 migliori allenatori All-Time15 migliori allenatori All-Time diffusa di recente dalla NBA ha fatto senza dubbio felice Dwyane Wade. Con due dei coach nominati, Pat Riley ed Erik Spoelstra, Flash ha vinto i tre titoli della sua lunga carriera e sarà a loro sempre riconoscente.

Di seguito la reazione a caldo di fronte all’elenco svelato da TNT:

“ Sorrido. Trovandomi a Miami nel 2008, non dimenticherò mai il colloquio con Micky e Nick [ Arison ndr.] durante il quale mi comunicarono l’intenzione di dare le chiavi della squadra in mano a Spo. Io e lui avevamo un ottimo rapporto perché era lui in palestra ad avermi seguito da vicino insegnandomi a tirare e a giocare a un livello NBA. Vederlo passare da quel primo anno, 2008 […] all’essere ammesso oggi a questa lista [mi fa ripetere ciò ] che dico sempre: ‘Pat Riley ha posto l’asticella, coach Spoesltra è partito da quella per migliorare. Si vede il suo DNA all’interno dell’organizzazione, non è solo uno show di Riley. Sono molto orgoglioso di lui perché si conferma giorno dopo giorno.”

"I always say Pat Riley set the standard, but Coach Spo improved on it."@DwyaneWade on Erik Spoelstra being named as one of the 15 greatest coaches in NBA history. pic.twitter.com/ltT5yyfnn8

— NBA on TNT (@NBAonTNT) February 9, 2022