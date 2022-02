NBA, i New York Knicks puntano Gersson Rosas come consulente

Secondo quanto riportato da Marc Stein nella sua newsletter, i New York Knicks si apprestano ad accogliere Gersson Rosas nel ruolo di consulente.

I Knicks dopo Minnie nel futuro di Rosas

Il dirigente, 43 anni, aveva lasciato l’incarico di President of Basketball Operations a Minnesota in modo brusco a pochi giorni dall’inizio della stagione NBA 2021-2022. I bluarancio per ora non commentano le indiscrezioni, ma dall’ultima trasferta in Colorado arrivano conferme di contatti frequenti tra Rosas e membri del front office Knicks. Ne dà notizia Mike Singer del Denver Post.

