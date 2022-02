NBA, Russell Westbrook e il 4° periodo in panchina: “Decisione dello staff tecnico”

La scorsa notte, i Los Angeles Lakers hanno subito una pesante sconfitta contro i Milwaukee Bucks. Oltre alla batosta, i gialloviola devono risolvere le proprie faccende interne. Difatti, ancora una volta Russell Westbrook è stato lasciato in panchina per tutto il quarto periodo, con il play che non ha gradito la decisione.

Lakers, Russell Westbrook: “Non capisco molte cose”

Nel post-partita, il playmaker ha affermato che non riesce a comprendere i cambiamenti che sono stati fatti dal capo allenatore durante il match. Queste le sue parole:

“Non si sa mai quando si entrerà in campo. Non si sa mai quando si uscirà dal campo. Qua non capisco molte cose. Parlo specialmente per me. Per questo è difficile giocare, prendere ritmo e prendere fiducia. Sappiamo cosa possiamo fare come squadra, ma queste sono decisioni prese dello staff tecnico: bisogna conviverci e poi andare avanti.”

“Se Vogel mi ha spiegato le sue scelte? No. Ma a me non serve che lui mi spieghi il perché della sua decisione. Può decidere qualsiasi cosa, questo riguardo solo lui. Il mio lavoro, essendo un giocatore professionista, è di giocare, essere sempre positivo, lavorare duramente e dare il mio meglio per aiutare la squadra. Questo è il mio lavoro.”

