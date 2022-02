Mercato NBA, Harden ai 76ers? I Brooklyn Nets alzano la posta

Le parti sono ancora distanti. Questa almeno la sensazione condivisa se si cerca di interpretare ciò che filtra da oltreoceano sul tema di un ipotetico scambio Simmons-Harden. È innegabile che un accordo in extremis nelle prossime ore infiammerebbe il finale del mercato, ma il punto d’intesa non è ancora stato trovato. Da un lato Phila gioca la forse una carta strategica, mostratosi impegnata su altri fronti in uscita. Dall’altra Brooklyn fa muro e anzi alza la posta in gioco per forzare la mano.

Le richieste dei Nets ai 76ers

Ben Simmons, Seth Curry, Matisse Thybulle e Andre Drummond nel pacchetto per James Harden è la proposta dei Nets a Phila secondo Jason Dumas di KRON4 News e Bleacher Report. Stanti così le cose, dunque c’è molto più di qualche semplice dettaglio da limare prima di approfondire la questione. Certo è che il terreno è stato tastato e l’imminente deadline rende il tutto oltremodo interessante.

