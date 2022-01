NBA, Damian Lillard: “Non so se tornerò a giocare durante questa stagione”

La star dei Portland Trail Blazers Damian Lillard è attesa nei prossimi giorni da un intervento chirurgico all’addome, che lo terrà indisponibile per almeno sei settimane. Questa è sicuramente una pessima notizia per i Blazers, i quali stanno disputando una stagione altalenante fino a questo momento.

Inoltre, Dame ha dichiarato che non avrebbe senso per lui tornare in campo qualora la sua squadra non avesse alcuna chance di raggiungere i prossimi playoff. Ecco come si è espresso a questo proposito:

“Se dovessimo giocare per avere una buona scelta al prossimo Draft, per me non avrebbe alcun senso tornare in campo durante questa stagione. Il mio obiettivo principale è quello di vincere un titolo e voglio essere nella migliore condizione possibile per poterlo fare. L’importante è riprendermi da questo infortunio. Non ho fretta.”

I Blazers occupano attualmente il decimo posto della Western Conference, valido per il torneo play-in, con un record di 19-26. Qualora la franchigia riuscisse a conservare tale posizione, è probabile che Dame torni in campo per aiutare la squadra ad agguantare un posto nei playoff.

Tuttavia, se Portland decidesse di puntare sui giovani per ottenere una scelta alta al prossimo Draft, Lillard non scenderebbe più in campo per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione. Staremo a vedere cosa accadrà. Nel frattempo, i Blazers affronteranno questa notte i Toronto Raptors.

