NBA, James Harden salterà anche la sfida contro i Celtics

Come comunicato dall’ufficio stampa dei Brooklyn Nets, James Harden, dopo aver già saltato le scorse due partite, non scenderà in campo nemmeno questa sera, in occasione della sfida contro i Boston Celtics, a causa di un problema al tendine posteriore del ginocchio sinistro.

I Nets, che hanno subito massivamente il contraccolpo generato dall’infortunio di Kevin Durant, sono reduci da sette sconfitte consecutive ed occupano momentaneamente il settimo posto nella Eastern Conference, proprio davanti ai Celtics. La franchigia di Brooklyn scenderà quindi in campo questa sera priva di ogni membro dei Big Three, dal momento che Kyrie Irving non può notoriamente giocare le partite casalinghe.

I Nets non potranno contare nemmeno su Aldridge, Claxton ed Harris, a loro volta indisponibili per infortunio.

James Harden, scontento del proprio ruolo marginale a Brooklyn, è stato più volte accostato ai Philadelphia 76ers nei giorni scorsi. Tuttavia, coach Steve Nash in persona ha assicurato che il Barba non si muoverà dal Barclays Center prima della deadline del prossimo 10 Febbraio.

Leggi anche:

Corner Three #11: Top e Flop della settimana NBA

Mercato NBA, possibile scambio Schroder-DiVincenzo in dirittura d’arrivo

NBA, LaMelo Ball sulla convocazione All-Star: “Notizia arrivata mentre dormivo”