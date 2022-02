Corner Three #11: Top e Flop della settimana NBA

I Toronto Raptors sono senza dubbio i protagonisti della settimana mentre la questione Ben Simmons diventa sempre più pesante. Anche dal punto di vista economico. Cerchiamo di mettere ordine. Corner Three, tre momenti top e altrettanti flop dagli ultimi sette giorni.

Top

Gary Trent Jr.

Come detto, la franchigia canadese conquista di prepotenza ogni tipo di menzione in questo Corner Three. Partendo dalle cose belle, non possiamo non parlarvi dello splendido momento di Gary Trent Jr.

Il successo di Toronto è infatti andato di pari passo con quello della giovane guardia, capace di aggiungersi ad un gruppo élitario nella storia dei Raptors: Trent è diventato il quinto giocatore nella storia della franchigia a chiudere cinque partite consecutive con almeno 30 punti. Prima di lui mostri sacri del recente passato:

Una serie di prestazioni monstre iniziate con la vittoria sugli Charlotte Hornets e conclusa col successo sui Miami Heat: 32.2 punti di media in questo stretch di cinque partite.

La bagarre ad Est, sempre più avvincente

Restiamo sui Raptors e aggiungiamo un altro partecipante alla festa: Toronto e Boston stanno infatti cavalcando un’onda mai vista prima in questa stagione, una fine di gennaio che ha portato alle due franchigie la svolta che i tifosi tanto stavano attendendo. Nella settimana da poco conclusasi i Celtics hanno superato in ordine Heat, Hornets, Pistons e Magic, mettendo la firma alla contesa per il passaggio diretto ai Playoff. Non fatevi infatti ingannare dal loro ottavo posto, sono solo 3 le partite che separano i verdi dalla quinta piazza occupata ora dai Philadelphia 76ers.

Since Dec. 31, Boston's point differential (+204) is nearly double that of the next-closest East team (Philadelphia, +112). NBA's largest point differentials since Dec. 31 1. Celtics: +204

2. Suns: +152

3. Mavericks: +144

4. Grizzlies: +132

5. 76ers: +112 — Taylor Snow (@taylorcsnow) February 7, 2022

Discorso parallelo per Toronto, capace di liberarsi degli ostacoli Hawks, Heat, Bulls e Hawks nuovamente nella settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio. Coi canadesi che occupano il sesto posto e i Brooklyn Nets in piena crisi d’identità e risultati, la bagarre il passaggio diretto alla post season ad Est si fa sempre più interessante.

The @Raptors extended their win-streak to 6 fueled by Pascal Siakam's double-double performance! #WeTheNorth @pskills43: 24 PTS (10-16 FGM), 11 REB, 8 AST pic.twitter.com/DMx4uZecff — NBA (@NBA) February 8, 2022

Nick Nurse, l’allenat(t)ore dai mille talenti

Torniamo sui canadesi. Lo sapevate che l’head coach dei Raptors Nick Nurse farà una comparsata nella serie TV Murdoch Mysteries della CBC nei panni di James Naismith? Esatto, quel James Naismith, l’inventore della pallacanestro e ideatore delle prime regole ufficiali datate 1891.

Una meta interpretazione, quindi, per un allenatore che solo pochi anni fa della pallacanestro NBA ha anche vinto il riconoscimento di squadra più importante. Dopo l’anello, Nick Nurse riuscirà a conquistare anche l’Oscar?