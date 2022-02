NBA, Noel e Robinson out contro i Denver Nuggets

I New York Knicks tirano le somme in vista dell’imminente gara con i Denver Nuggets. Dopo la pesante sconfitta con gli Utah Jazz, maturata soprattutto nell’ultimo quarto, piove ancora sul bagnato. Infatti, i newyorkesi si presenteranno al prossimo appuntamento senza un trio di giocatori, tra cui vi sono Nerlens Noel e Mitchell Robinson.

Noel è out per mal di schiena, mentre Robinson per problemi alle ginocchia. Sempre per lo stesso motivo non scenderà in campo anche Quentin Grimes. Il numero 3 della franchigia continua a fare i conti con vari acciacchi: salterà la 30esima partita della stagione. L’assenza di Robinson, invece, pesa moltissimo specialmente dopo i 19 punti e 21 rimbalzi messi a segno proprio contro i Jazz. Senza di loro i New York Knicks dovranno fare affidamento su Taj Gibson e il rookie Jericho Sims.

La partita in Colorado è la terza di una striscia di cinque trasferte per i newyorkesi. Striscia che passerà, prima di concludersi, da San Francisco per affrontare i Golden State Warriors giovedì e da Portland per sfidare i Blazers nella notte di sabato.

