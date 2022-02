NBA, LeBron James torna in campo e trascina i Lakers: “Mi assumo sempre le mie responsabilità”

Non è passato inosservato ieri notte il ritorno di LeBron James dopo 5 partite saltate (ginocchio sinistro gonfio): il fuoriclasse ha giocato 40 minuti e ha portato la sua squadra alla vittoria (122-115 dopo un tempo supplementare) mettendo a referto una tripla doppia da 29 punti (13/ 24 dal campo), 13 rimbalzi e 10 assist. La decisione di giocare è stata presa poco prima della partita. Queste le parole di LeBron:

“L’obiettivo era provare e vedere come stavo. E abbiamo visto cosa è successo […] Dopo il primo quarto, il ginocchio si è rilassato molto di più, anche la mia mente, e mi sono concentrato solo sul giocare a basket. Sono felice di essere tornato in campo con i miei ragazzi. Mi è mancato il basket.”

Senza di lui, Los Angeles aveva vinto solo una partita nelle ultime cinque (contro i Blazers mercoledì):

“È bello essere in campo con i miei compagni di squadra, essere il leader che posso essere per questi ragazzi, provare a mettere i ragazzi nella miglior posizione possibile per fare bene, sia in attacco che in difesa, dare tutto quello che ho. Mi assumo sempre la mia responsabilità e voglio lo stesso atteggiamento da tutti gli altri.”