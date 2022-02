NBA, aumenta il salary cap per la stagione 2022/23. Ecco le cifre

L’NBA ha ufficialmente annunciato alle squadre che la proiezione del Salary Cap e della Luxury Tax per la stagione 2022/23 subirà un leggero aumento rispetto alle previsioni originali.

Secondo i reporter, questo aumento girerà intorno all’ordine dei $2 milioni, con il Salary Cap che quindi passerebbe a $121 milioni e la soglia della Luxury Tax a $147 milioni. Cifre ben più alte rispetto a quelle in vigore in questa stagione ($112.4 milioni di Salary e $136.6 milioni di Luxury) Questo permetterà alle trenta squadre NBA di poter spostare una quantità maggiore di denaro per cercare di convincere i prossimi Free-Agents a firmare per la loro franchigia.

Sources: The NBA has informed teams of projected salary cap and tax level in 2022-23 — $121M and $147M, both are $2M higher than previous estimates. — Shams Charania (@ShamsCharania) February 4, 2022

Nella futura off season, James Harden, Bradley Beal e Russell Westbrook saranno tra i nomi più grandi a cui scatterà la player option per la stagione successiva, e potrebbero staccarsi dalle loro attuali squadre per sondare il mercato degli svincolati.

Altri nomi interessanti nella lista dei Free Agents sono quelli di Zach LaVine, Jusuf Nurkic, Robert Covington e Gary Harris su tutti.

Leggi anche

NBA, annunciati i roster del Rising Stars Game del venerdì

Risultati NBA, Doncic mostruoso e Dallas vince contro Phila, bene Utah su Brooklyn

Mercato NBA, Eric Bledsoe a Portland via trade: 5 giocatori coinvolti