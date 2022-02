Mercato NBA, Chauncey Billups: “Abbiamo perso dei buoni giocatori”

Dopo anni di uscite al primo turno dei Playoff, la dirigenza di Portland in accordo con il capo allenatore Chauncey Billups ha deciso di muovere i primi giocatori e di iniziare una ristrutturazione della squadra. Per questo, nella giornata di venerdì sono state decise le prime mosse di mercato.

Il capo allenatore ha affermato che questi movimenti hanno come fine quello di creare un roster con un’identità per poi puntare al titolo NBA. Queste le sue parole:

“Dobbiamo creare e mantenere una certa identità. Dobbiamo anche trovare il miglior modo per giocare sul campo assieme. Quest’anno stiamo lavorando proprio su questo. Tutte le grandi squadre hanno una loro identità e sono competitive. Noi vogliamo costruire un ambiente di livello altissimo. Ho parlato molto con Joe Cronin [GM dei Portland Trail Blazers] per come costruire un roster da titolo. Questo è il nostro obiettivo, trovare i pezzi che ci mancano. Sicuramente oggi abbiamo perso dei buoni giocatori. Penso che abbiamo lavorato per fare uno step successivo”.