I Phoenix Suns non si fermano più: con la vittoria di questa notte con i Brooklyn Nets, gli uomini di coach Monty Williams hanno trovato l’undicesima vittoria consecutiva. Un successo che porta le firme di Devin Booker, che si porta a casa un bottino di 35 punti, Chris Paul con la doppia-doppia da 20 punti e 14 assist e Mikal Bridges, autore di 27 punti.

Devin Booker: “Campionato non semplice, ma i Suns lavorano duro”

I Phoenix Suns battono una delle favorite alla vittoria del titolo NBA, un successo arrivato grazie al continuo lavoro della squadra, come racconta Devin Booker nel post partita:

“Questa non è stata una partita semplice, avevamo davanti una grande squadra con grandi campioni: non è semplice giocare 1 contro 1 con Irving. Dovevamo rimanere concentrati e l’abbiamo fatto: questa vittoria, come le altre, sono frutto del nostro duro lavoro. È un campionato difficile, dobbiamo rimanere concentrati partita dopo partita”

Nella conferenza stampa post gara anche Chris Paul ha analizzato la partita contro i Nets:

“Siamo una squadra completa, gli avversari non possono concentrarsi solo su alcuni giocatori: se qualcuno lo fa con me o con Devin, c’è Bridges pronto a fargli male. Questo è il nostro punto di forza, ognuno di noi può far male”

Monty Williams: “Phoenix Suns gruppo fantastico, vogliamo rappresentare al meglio la città”

Gongola il coach Monty Williams che, nel post partita, parla di cosa significa essere i Phoenix Suns:

“Per noi ogni partita è importante perché rappresentiamo la città di Phoenix e tutta la sua comunità, per questo vogliamo rappresentarla al meglio. La nostra organizzazione deve essere un esempio per tutti e devo dire che ci stiamo riuscendo. Siamo un grande gruppo e sono felice di farne parte, come dico sempre ai miei ragazzi dobbiamo pensare a partita dopo partita”

The needle was threaded. pic.twitter.com/4n10TUiMbi — Phoenix Suns (@Suns) February 2, 2022

I Suns giocheranno contro Atlanta nella notte tra giovedì e venerdì.

