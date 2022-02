Il nome di Jerry West scalda i cuori dei tifosi NBA, visto che è il logo della lega dal 1969. Un’icona e una leggenda dei Los Angeles Lakers: con la sua ex franchigia, tuttavia, non scorre buon sangue, come raccontato dall’attuale consulente dei Clippers ad un’intervista a Sam Amick di The Athletic.

One could argue that there has never been a more impactful Laker. But Jerry West wishes he could do it all over again — in a different jersey. Exclusive with @sam_amick: https://t.co/o6nhhoeGOf pic.twitter.com/SPSZbKCYZC — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) February 1, 2022

Jerry West: “Mi guardo indietro e dico che forse avrei dovuto giocare da un’altra parte”

Jerry West si sente messo da parte, come se i Lakers non avessero apprezzato il suo lavoro – sia da giocatore che da dirigente – ma non capisce il reale motivo del comportamento della franchigia:

“Una delle cose più deludenti della mia carriera è che il mio rapporto con i Lakers è orribile e non so ancora il perché: quando a fine giornata ci penso mi dico che, forse, avrei dovuto giocare da un’altra parte, dove qualcuno avrebbe apprezzato il mio impegno e il mio lavoro. Non ho mai avuto una relazione con la dirigenza: dopo la morte di Jerry Buss mi sono stati revocati i biglietti a vita che spettano di diritto a tutti i giocatori. Hanno mandato un messaggio a mia moglie, nessuno ha avuto il coraggio di chiamarmi e dirmelo: si può essere così meschini?”

For Jerry West, the final straw with the Lakers came when they repealed the lifetime season tickets he said the late Dr. Buss had promised him. “It was a cold phone text to my wife.” Exclusive with @sam_amick: https://t.co/o6nhhnX5pF pic.twitter.com/SPDfAjKOwj — The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) February 1, 2022

La delusione di West: “Buttato via come se fossi spazzatura”

La maglia numero 44 di Jerry West è stata ritirata nel 1983, davanti alla CryptoArena.com c’è una statua in suo onore, tutte cose che però non contano dopo il trattamento ricevuto in questi anni. Per West rimarranno solo i bei ricordi del parquet, come spiega nell’intervista:

“Non si può rimediare, ormai è troppo tardi per le scuse e per cercare di ricucire il rapporto. Amo i Lakers, sono orgoglioso di aver contribuito alla loro grandezza e sono felice dei loro successi quando non ne facevo più parte. Ma sento come se fossi stato buttato via, messo da parte come spazzatura”

Jerry West isn’t looking for reconciliation with the Lakers. "I played for the guys I played with and the fans. I didn’t play for a franchise." The No. 14 player on #TheAthleticNBA75 opens up about his legendary career. Exclusive with @sam_amick: https://t.co/ytHzjYgitQ pic.twitter.com/JgHu7ar62Z — The Athletic (@TheAthletic) February 1, 2022

