NBA, LeBron James non scenderà in campo contro i Portland Trail Blazers

I Los Angeles Lakers sono reduci dalla sconfitta contro gli Atlanta Hawks per 121-129. Per i gialloviola si tratta della terza sconfitta consecutiva e la settima nelle ultime dieci partite disputate. In questa stagione i Lakers non sono ancora riusciti a trovare la giusta continuità.

Infatti occupano il nono posto della Western Conference con il record di 24-27. Si tratta di un piazzamento ben al di sotto delle alte aspettative che i tifosi riversavano nei confronti della squadra. L’innesto di Russell Westbrook finora non ha dato i frutti sperati e la franchigia dovrà lottare fino alla fine per non lasciarsi addirittura sfuggire un posto nei prossimi playoff.

A questo si aggiunge la prolungata assenza del leader della squadra LeBron James. Il giocatore non ha disputato le ultime tre partite a causa di un rigonfiamento al ginocchio sinistro rimediato prima della sfida contro i Philadelphia 76ers. Secondo quanto riportato dal giornalista di The Athletic Shams Charania, LeBron dovrà saltare il prossimo match contro i Portland Trail Blazers e forse altre partite.

Lakers star LeBron James is expected to miss Wednesday’s game vs. Portland, and could be out a few more games due to irritation in left knee, sources tell @TheAthletic @Stadium. Sides want to be cautious and allow James to return once irritation subsides.

