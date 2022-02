NBA, Crunch Time: test di una ‘Red Zone’ sul modello NFL

Non solo NBA 360, riproposta in occasione del Martin Luter King Day 2022. La lega di Adam Silver guarda alla NFL per un nuovo modello di fruibilità e interazione per il pubblico. Nella notte, tramite App NBA e apposito abbonamento League Pass, gli spettatori hanno potuto provare un’esperienza simile a quella di una ‘Red Zone’ già in voga per il football americano. Campi collegati live e la possibilità di seguire più partite in contemporanea.

Come funziona NBA Crunch Time

La formula è conosciuta e di grande impatto. Un fermo immagine che fa venire l’acquolina in bocca agli appassionati. L’opzione verrà senza dubbio riproposta nel corso della stagione. Attendiamo conferme in tal senso.

