Vittoria al cardiopalma per i Philadelphia 76ers che sconfiggono all’overtime Memphis grazie al layup sulla sirena da parte di Tyrese Maxey, autore di 33 punti. Ma tra gli uomini di Doc Rivers brillano anche Tobias Harris, 31 punti per lui, e Andre Drummond, capace di realizzare una doppia-doppia da 16 punti, 23 rimbalzi e cinque assist.

Doc Rivers: “Conosco Drummond da tempo, so che può giocare sempre così”

Una grande prova corale dei 76ers che, vista l’assenza di Joel Embiid per riposo, vincono contro Memphis, una delle squadre più in forma della lega. In conferenza stampa Doc Rivers elogia tutti, soffermandosi di più su Andre Drummond:

“Abbiamo scelto bene il giorno di riposo per Joel, gli altri stavano in formissima [ride]. Grande partita di tutti, non era facile vincere oggi e invece ci siamo riusciti: Tyrese deve giocare così, in scioltezza contro tutti; Tobias non mi stupisce più, Drummond lo conosco da tempo e continuo a chiamarlo ‘bambino’: so che può giocare sempre così, ha fatto grandi giocate oggi, preso rimbalzi importanti e segnato tiri decisivi. Oggi si è divertito in campo, è una fortuna averlo con noi”

Doc Rivers on whether he saw these sort of games coming for Maxey looking at things last offseason: “I don’t know. I know one thing: Tyrese, downhill, against anybody” — Kyle Neubeck (@KyleNeubeck) February 1, 2022

Andre Drummond: “Fortunato ad avere Maxey come playmaker”

L’eroe della partita è Tyrese Maxey che, sulla sirena, segna i due punti che sigillano la vittoria dei 76ers. Una grande fortuna per Andre Drummond avere un compagno di squadra come lui, come spiega al termine della partita:

“Abbiamo fatto una partita incredibile, soprattutto su Ja Morant: è un grande atleta, ma noi abbiamo vinto la partita giocando alla grande. Sono soddisfatto sia della mia prestazione che di quella della squadra, vincere partite così è bellissimo. Tyrese? Sono fortunato che sia il mio playmaker: è un grande giocatore e un bravissimo ragazzo”

33 PTS | 8 AST | 4 BLK@TyreseMaxey IS THAT DUDE. 🎥 presented by @PALottery pic.twitter.com/o5N35edfd6 — Philadelphia 76ers (@sixers) February 1, 2022

I 76ers giocheranno nella notte tra mercoledì e giovedì contro gli Wizards.

