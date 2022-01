NBA, Joel Embiid altra partita da MVP: “Continuo ad essere aggressivo”

La stella dei Sixers Joel Embiid si dimostra ancora una volta un diesel. E non solo per via dei lusinghieri paragoni con Shaquille O’Neal – l’All-of-Famer ha proprio The Diesel come uno dei suoi plurimi soprannomi – ma anche e soprattutto per il suo impatto sulle partite.

Come già capitato altre volte infatti, il primo tempo di Embiid è stato decisamente complicato nel match tra i suoi Philadelphia 76ers ed i Sacramento Kings: solo 1 su 5 dal campo per il big man e 3 palle perse. Un difficile esordio nonostante i 12 punti all’intervallo, arrivati quasi completamente dalla linea del tiro libero. Ma, proprio come il carburante, il suo gioco ha cominciato a prendere man mano ritmo.

Joel Embiid terminerà il match con 36 punti a referto, 17 dei quali arrivati nel solo terzo periodo. 17 come sono stati i punti di svantaggio Sixers ad inizio ripresa, massimo gap prima dell rimonta completata a nove minuti dalla sirena finale. Per il centro camerunense doppia-doppia (12 rimbalzi e 6 assist, 10 su 18 dal campo). 101-103 il risultato finale.

Joel Embiid: “E’ questione di adattamenti”

Ai microfoni dei reporter nel post partita, il centro ha sottoscritto le parole di coach Rivers, che ha cercato di fargli ricevere la palla in molteplici posizioni del campo diverse dal post, vista la difesa aggressiva dei Kings.

“Hanno cercato fin da subito di raddoppiarmi o addirittura triplicarmi. Appena mi trovavo in post o dietro l’arco me li trovavo addosso. Pensa davvero la differenza l’abbia fatta la mia mobilità ed il fatto che nel secondo tempo ero molto più in ritmo, ho potuto attaccare da diverse posizioni anche dal palleggio. Devo restare aggressivo”

Philadelphia si conferma in forma come mai in questa annata, conquistando così la sua quarta vittoria consecutiva. 14 successi negli ultimi 17 incontri, per una stagione iniziata con qualche difficoltà che ora sembra aver preso il binario giusto. Un diesel, appunto.

