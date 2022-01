NBA, secondo tempo da record per Westbrook nella sconfitta Lakers

Senza le sue due stelle, i Los Angeles cadono allo Spectrum Center di Charlotte 114-117 contro gli Hornets. Non basta un Russell Westbrook à la OKC per evitare la 26° sconfitta stagionale, complice un primo tempo a tratti disastroso.

Il divario di 20 punti raggiunto nel terzo quarto ha infatti compromesso una rimonta LAL che avrebbe certo allontanato i malumori di questa stagione con i gialloviola che arriveranno a giocarsi la vittoria con una tripla sbagliata proprio dall’ex MVP con 0.07 secondi sul cronometro. Nonostante questo, la prestazione di Westbrook – lui stesso in dubbio prima della palla a due per una fastidio al ginocchio – è senza dubbio da ricordare.

Russell Westbrook almost pulled it off solo tonight. 35 PTS

1 TOV

12-23 FG

3-7 3P He had more points than the other 4 Lakers starters combined (22). pic.twitter.com/V6zMrAM2hk — StatMuse (@statmuse) January 29, 2022

I suoi 30 nella sola ripresa rappresentano il maggior numero di punti messi a segno in un tempo nella storia dei Los Angeles Lakers, dietro solo ai 38 messi a referto da Kobe Bryant nella sua ultima partita in carriera. Era il 13 aprile del 2016, e il Black Mamba nel suo ultimo capitolo in maglia Lakers ne scriverà 60.

Così Westbrook ai reporter:

“E’ qualcosa che riesco ancora a dare alla mia squadra, quando me lo si chiede. Questa è la parte importante. Poi però non abbiamo vinto la partita, e questo non va bene. Ma so che se i miei compagni continueranno a darmi la fiducia necessaria per restare aggressivo a fare la giocata giusta. Oggi è stato bello sia andata così”

Con la sconfitta nella notte, LAL cade al 9° posto nella Western Conference.

Leggi anche

NBA, il duo Paul-Booker guida Phoenix alla nona vittoria consecutiva

Mercato NBA: i Kings rinunciano alla corsa per Ben Simmons

NBA, Carmelo Anthony discute con un tifoso dei 76ers