NBA, Klay Thompson torna clutch: “Mi mancava questa sensazione”

Klay Thompson non solo è tornato nelle rotazioni dei Golden State Warriors, ha anche ricominciato a fare ciò che meglio gli riusciva: mettere a segno dei canestri decisivi.

C’è infatti la firma della guardia nella sfida vinta dai suoi contro i Brooklyn Nets 106-110, un successo arrivato solamente nei minuti finali: una sua tripla a 12 secondi dalla fine ha messo in ghiaccio la vittoria Dubs, rendendo vana la successiva bomba di Kyrie Irving. Un canestro puntuale, clutch, che lo stesso Klay ha voluto commentare:

“E’ stato fantastico, davvero. Mi mancava questa sensazione, mi sento alla grande!”

Klay in the CLUTCH pic.twitter.com/Xdrbt5A9fW — Golden State Warriors (@warriors) January 30, 2022

Una rivincita davvero notevole, per un giocatore che è da poco tornato da una serie di gravi infortuni che lo hanno tenuto per più di due anni lontano dai parquet NBA. 16 punti per Klay, in una serata in cui è servito tutto l’aiuto possibile visto un Steph Curry ancora in lite con le percentuali al tiro: 19 punti, 7 rimbalzi, 8 assist e 3 rubate per #30, ma figli di un 5 su 18 dal campo. Completano la festa i 24 di Andrew Wiggins – fresco All-Star – ed i 17 di Jordan Poole.

Con la vittoria di questa notte, Golden State consolida il secondo posto ad Ovest, tra Phoenix e Memphis. Lunedì notte trasferta in quel di Houston.

