I Philadelphia 76ers si sbarazzano dei Lakers grazie alla solita prestazione corale capitanata da Joel Embiid che, indossati i panni da MVP, mette a segno 26 punti conditi da nove rimbalzi e sette assist. Nonostante l’ottima prestazione, il centro camerunense non si ritiene soddisfatto e punta la prossima partita per migliorarsi.

Joel Embiid partirà nella formazione titolare dell’All-Star Game per la quinta volta consecutiva, un traguardo importante che il centro voleva celebrare con una vittoria. Vittoria che è arrivata ed è passata sia dalle sue mani che da quelle di Tobias Harris e Tyrese Maxey, tornato a casa con la sua prima doppia-doppia in carriera.

Se è riuscito a segnare 26 punti è solo grazie ai suoi compagni, come spiega in conferenza stampa:

“Oggi non ho giocato bene, non sono stato molto bravo, per questo sono felice che i miei compagni mi abbiano aiutato:mi piace segnare, se chiudo in doppia o in tripla-doppia allora significa che ho fatto bene il mio lavoro. Ora aspetto la prossima partita per fare meglio. Maxey? L’ho ringraziato perché finalmente è un playmaker”

Embiid: “I was terrible tonight, so i can’t wait for the next game so i can try and do better”

— Kyle Neubeck (@KyleNeubeck) January 28, 2022