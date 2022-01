Gli Splash Brothers sono tornati. La vittoria di Golden State su Minnesota porta le firme indelebili di Steph Curry e Klay Thompson: 52 punti totali e un’intesa che migliora partita dopo partita, per la gioia dei tifosi che rivedono nella loro prestazione i tempi d’oro degli Warriors .

Steph Curry: “È bello giocare così con Klay, vogliamo cavalcare l’onda”

Steph Curry registra 29 punti ed è molto soddisfatto sia dell’intesa con Klay Thompson che della prestazione della squadra, orfana di Draymond Green ma con un Andrew Wiggins in più. Come racconta nel post partita, con questa rotazione la squadra può andare lontano:

“Senza Draymond in queste ultime partite abbiamo giocato con una rotazione costante che ci tornerà molto utile in futuro. Con Klay le cose vanno sempre meglio ed è bello giocare come ai vecchi tempi, quando le cose vanno per il verso giusto vuoi cavalcare quell’energia e così vogliamo continuare a fare. L’importante è rimanere fiducioso e prendere i tiri che sento di poter realizzare: deve esserci l’equilibrio di mantenere chi sono in campo e come vivo il gioco quando le cose non vanno a modo mio”

Klay Thompson: “Non vedo l’ora che la squadra sia al completo”

Anche Klay Thompson è felice dei suoi 23 punti e dell’intesa con il suo amico Steph, un’intesa che all’inizio non era riuscito a ritrovare. Come, inoltre, racconta ai giornalisti, il numero 11 degli Warriors tesse le lodi a Wiggins, pedina fondamentale dello scacchiere di Golden State:

“Pensavo che avremmo giocato così sin dalla prima partita, ma forse sono stato un po’ ingenuo: miglioreremo partita dopo partita e, quando la squadra sarà al completo, saremo davvero spaventosi. Andrew è incredibile, fa sempre la giocata e i movimenti giusti, è un uomo d’acciaio sul parquet”

Gli Splash Brothers torneranno in azione nella notte tra sabato e domenica quando affronteranno i Nets.

